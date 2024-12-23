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Лукашенко заявил, что завидует Москве

Лукашенко заявил, что часто завидует достижениям Москвы
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Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным признался, что часто завидует достижениям российской столицы. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что это «не для лести».

«Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем таких возможностей», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия многому учится у Москвы, повторяя за ней некоторые вещи. Президент добавил, что власти города точечно реанимируют Минск, занимаются сносом зданий, улучшают жизнь горожан.

Также Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, встреча двух лидеров состоится в ближайшие дни.

23 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии.

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