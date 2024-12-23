Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время совещания по вопросам развития машиностроения, передает информагентство БелТА.

«Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», — сказал он.

Также Лукашенко рассказал, что в ближайшее время у него намечен визит в Китай.

В декабре Лукашенко заявил, что белорусов не будут отправлять на войну, поскольку нужно защищать свою страну. По его словам, НАТО и США находятся за спиной, а Польша хочет «оттяпать» западную территорию страны.

До этого Путин заявил, что руководство страны считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Как сказал глава государства, Москва может направить данные ракеты в соседнюю республику уже во второй половине 2025 года.

Ранее Путин рассказал, что сделает Россия ради безопасности Белоруссии.