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Путин стал лицом года по версии The Week

Путин, Трамп, Маск и Харрис стали лицами года по версии The Week
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The Week

Президент России Владимир Путин, избранный президент США Дональд Трамп, американский бизнесмен Илон Маск и вице-президент США Камала Харрис стали лицами года по версии журнала The Week. Об этом сообщает RTVI.

Журнал, еженедельно выходящий в Великобритании и США, выпустил две версии обложек с лицами уходящего года. На них улыбащийся Трамп изображен на золотом троне с сумкой подарков, в то время как Путин общается с председателем КНДР Ким Чен Ыном и дает «пять» кандидату на пост директора национальной разведки США Тулси Габбард. Илон Маск весело танцует, а Камала Харрис с расстроенным лицом держит разодранную подарочную упаковку.

В декабре журнал Time разместил портрет Дональда Трампа на обложке и назвал его человеком года. Издание объяснило свой выбор тем, что «политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории». А его непростая, но убедительная победа на выборах потрясла и изумила весь мир.

Ранее Маск заявил, что не хочет становиться «Человеком года» по версии журнала Time.

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