«Сложный человек с простыми идеями»: за что Трампа признали человеком года Журнал Time вновь признал Дональда Трампа человеком года

Журнал Time разместил портрет Дональда Трампа на обложке и назвал его человеком года. Издание объяснило свой выбор тем, что «политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории». А его непростая, но убедительная победа на выборах потрясла и изумила весь мир. «Газета.Ru» рассказывает, кто был конкурентом избранного президента США и откуда у него синяки на руках.

Журнал Time признал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года».

«Политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории», — заявила редакция.

В статье отмечается, что первый президентский срок миллиардера «закончился позором», а попытки отменить итоги выборов 2020 года (когда победил действующий президент США Джо Байден. — прим. ред.) привели к штурму Капитолия и долгим судебным разбирательствам.

Несмотря на это, в 2023 году Трамп выиграл «одни из самых быстрых президентских праймериз в истории» и стал кандидатом в президенты от республиканцев. Спустя год миллиардер пережил покушение и победил на выборах главы государства.

«Пуля наемного убийцы на митинге в Батлере <…> прошла менее чем в дюйме от его черепа. В течение следующих четырех месяцев он победил не одного, а двух оппонентов-демократов (Байдена и Харрис. — прим. ред.) и стал лидером голосования во всех семи колеблющихся штатах», — написал Time.

Как Трамп вновь победил на выборах



Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Действующий президент США Джо Байден, изначально претендовавший на должность, сошел с дистанции в пользу Харрис.Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

В своей кампании Дональд Трамп «использовал глубокое национальное недовольство по поводу экономики, иммиграции и культурных проблем». А его лозунги «нашли отклик у пригородных мамочек и пенсионеров, латиноамериканцев и чернокожих мужчин, молодых избирателей и технологических гениев».

«Дональд Трамп — сложный человек с простыми идеями, и слишком многие политики — полная ему противоположность» , — объяснил в интервью Time его советник Кэллиэнн Конуэй.

Выслать мигрантов, запретить Украине бить по России

Time поговорил и с самим «человеком года». На вопрос о том, откуда у него синяки на руках, тот ответил: «Это от рукопожатий с тысячами людей». По сравнению со временем предвыборной кампании Трамп показался изданию «более сдержанным, менее многословным и менее громким».

Политик заявил, что будет стремиться воплотить в жизнь свои предвыборные обещания. Например, усилить контроль на границе с Мексикой, достроить стену на границе, выслать 11 млн нелегальных мигрантов, изменить отношения США с союзниками, установить мир на Ближнем Востоке и Украине.

Избранный президент США признал, что завершить российско-украинский конфликт за 24 часа не получится: «Это сложнее, чем он полагал». А также раскритиковал Киев за удары американскими ракетами по России. По его мнению, давшие на это разрешение власти США «еще больше разжигают войну и делают ее хуже». Тем не менее, он, как и обещал ранее, планирует использовать поддержку Украины в качестве рычага давления на Россию.

Кто еще мог стать человеком года

Помимо Трампа в шорт-лист на звание «человек года» по версии журнала Time, входили проигравшая выборы президента США Камала Харрис, бизнесмен Илон Маск, Юлия Навальная, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг и еще четыре человека.

Сам Трамп уже становился человеком года в 2016 году. Как объяснял тогда Time, ему присудили награду не за президентство (в 2016 году Трамп победил на выборах кандидатку от демократов Хиллари Клинтон), а за «революцию политического мышления», которую он вызвал во всем мире.

«Сегодня мы в 90-й раз объявляем «человека года», который оказал мощнейшее влияние — к худшему или к лучшему — на ход событий этого года. Так что же на этот раз: лучше или хуже? Главный вызов для Дональда Трампа связан с тем, насколько сильно страна спорит об ответе на этот вопрос», — писал Time восемь лет назад.