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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо

Песков: Путин и Фицо в Кремле обсудили двусторонние отношения и темы энергетики
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Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал «обстоятельным» разговор Путина и Фицо.

22 декабря президент РФ и глава словацкого правительства провели переговоры в Кремле.

После завершения встречи Фицо заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Накануне заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что поездка главы словацкого правительства в Москву обусловлена «полной зависимостью» от российских энергоносителей. Он обратил внимание, что Украина решила не продлевать срок действия соглашения о транзите газа из РФ в страны — члены Европейского союза (ЕС). В связи с этим Братиславе приходится искать иные маршруты для поставок топлива.

Ранее в Кремле оценили возможность поставки российского газа в Словакию.

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