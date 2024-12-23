Глава Евросовета заранее был проинформирован о поездке премьера Словакии в Россию

Politico: главе Евросовета Кошта заранее сообщили о поездке Фицо в Россию

Глава Европейского совета Антониу Кошта заранее получил информацию о поездке премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

При этом представители Еврокомиссии никак не прокомментировали визит Фицо.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Однако, что конкретно Путин и Фицо обсуждали в ходе переговоров, пока неизвестно.

Срок действия соглашения о транзите газа из РФ в страны — члены ЕС через украинскую территорию истекает 1 января 2025 года. При этом Киев и Москва решили не продлевать контракт.

Ранее Фицо пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом в случае прекращения транзита газа.