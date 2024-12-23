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Трамп назначил бывшего футболиста главой совета по цифровым активам

Экс-футболист Бо Хайнс стал исполнительным директором совета по цифровым активам
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о назначении экс-футболиста Бо Хайнса на должность исполнительного директора президентского совета по цифровым активам. Об этом говорится в заявлении, распространенном командой Трампа, передает РИА Новости.

«Бо Хайнс будет исполнительным директором президентского совета помощников по цифровым валютам, новой консультативной группы, которая состоит из светил криптоиндустрии и возглавляемой Дэвидом Саксом», — отмечается в публикации.

15 декабря сообщалось, что Трамп передумал назначать невестку Роберта Кеннеди — младшего Амариллис Фокс-Кеннеди заместителем главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

До этого Трамп назначил спецпосланником по особым миссиям Ричарда Аллена Гренелла. Избранный президент выразил надежду, что Гренелл продолжит придерживаться политики «достижения мира через силу» и руководствоваться принципом «Америка прежде всего».

Ранее Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

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