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Трамп передумал назначать невестку Кеннеди-младшего на должность №2 в ЦРУ

WP: Трамп решил не назначать невестку Кеннеди-младшего на пост замглавы ЦРУ

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Tucker Carlson/Youtube

Дональд Трамп передумал назначать невестку Роберта Кеннеди — младшего Амариллис Фокс-Кеннеди заместителем главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, Трамп сообщил своим близким помощникам, что больше не рассматривает ее кандидатуру из-за кампании законодателей-республиканцев, которые опасаются, что Фокс-Кеннеди попытается провести серьезные изменения в главном разведывательном агентстве страны.

Это решение последовало за согласованным нажимом сенатора Тома Коттона, который лоббировал главу аппарата Трампа Сьюзи Уайлс и других приближенных к политику людей.

Должность № 2 в ЦРУ, поясняет издание, — одна из самых влиятельных должностей в сфере национальной безопасности, которая остается незанятой в новой администрации США. Она оказывает значительное влияние на разведывательное сообщество, но не требует утверждения сенатом.

Фокс-Кеннеди — бывший сотрудник ЦРУ и руководитель избирательной кампании Роберта Ф. Кеннеди — младшего в 2024 году. Она ушла из ведомства в 2010 году, после чего написала мемуары о своей работе в разведке.

До этого Трамп сообщил, что готов использовать обходные пути для назначения руководителей ведомств, если со стороны сената возникнут препятствия.

Ранее Трамп заявил, что никому не доверяет.

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