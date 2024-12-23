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Лукашенко считает, что Киев будет работать с Минском и Москвой

Лукашенко: со временем Киев будет работать с Белоруссией и Россией
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БЕЛТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со временем Украина будет работать с Белоруссией и Россией, отношения должны нормализоваться. Его цитирует РИА Новости.

«Никуда они [власти Украины] не денутся, потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но, думаю, нормализуем мы с ними отношения», — сказал Лукашенко.

В понедельник президент Белоруссии встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Минске.

По словам Лукашенко, Европа скоро откроется для Белоруссии и России, потому что не может существовать без них.

До этого белорусский президент продлил до конца 2025 года безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран в связи с «популярностью белорусского безвиза среди иностранцев».

Ранее Лукашенко рассказал о подлинной демократии в Белоруссии.

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