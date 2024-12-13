Лукашенко продлил безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил до конца 2025 года безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран. Об этом в Telegram-канале сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) республики.

«Учитывая популярность белорусского безвиза среди иностранцев, главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств», — говорится в сообщении ГПК.

По данным комитета, с начала действия безвизового режима с 2022 года Белоруссию посетило более 1 миллиона европейцев. Больше всего туристов — из Литвы, Латвии, Польши, а также Германии, Эстонии, Италии, Франции и Великобритании.

После того, как Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан Латвии, Литвы и Польши, в Евросоюзе заявили, что власти республики якобы вербуют в свои агенты европейских граждан.

Лукашенко в свою очередь отметил, что власти соседних стран ЕС уже ничего не могут придумать существенного, чтобы бороться. По его словам, никто приезжающих в Белоруссию граждан соседних стран Евросоюза не выслеживает на границе и не вербует.

Ранее Лукашенко рассказал о подлинной демократии в Белоруссии.