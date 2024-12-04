Лукашенко рассказал о подлинной демократии в Белоруссии

Благодаря работе Центральной избирательной комиссии Белоруссии (ЦИК) выборы в стране стали инструментом настоящей демократии. Об этом в поздравлении с 35-летием ЦИК заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Во многом благодаря вашим усилиям выборы в Беларуси стали инструментом подлинной демократии», — говорится в поздравлении главы государства.

По словам Лукашенко, беспрекословное соблюдение законов Белоруссии в деятельности ЦИК страны стало основой политической стабильности государства и сохранения гражданского мира среди граждан.

До этого Лукашенко пообещал не дать поставить его страну на колени, «как бы кому ни хотелось».

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии.