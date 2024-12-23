Лукашенко считает, что Европа не может существовать без Белоруссии и России

Европа скоро откроется для Белоруссии и России, потому что не может существовать без них. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает РИА Новости.
Он рассказал, что убежден в этом, после визита в ОАЭ на прошлой неделе.
«Откроется в том плане, что Европа не может без России существовать. Без нас она существовать не может», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также высказал мнение, что со временем и Украина будет сотрудничать с Белоруссией и Россией. По его словам, отношения должны нормализоваться.
13 декабря Лукашенко продлил до конца 2025 года безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран.
В октябре он назвал дурью и глупостью предупреждения властей соседних стран Европейского союза о риске быть завербованными белорусскими спецслужбами.
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