В США ответили на вопрос о переговорах с Россией по ракетам средней дальности

Кимбалл: РФ и США вряд ли скоро начнут переговоры о ракетах средней дальности

Россия и Соединенные Штаты вряд ли в скором времени будут вести переговоры по соглашению о ракетах средней дальности. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями США Дарел Кимбалл.

«Маловероятно, что в ближайшем будущем будут обсуждаться новые соглашения по ограничению баллистических ракет средней дальности», — подчеркнул он.

По словам Кимбалла, в интересах лидеров Запада и России изучение вопроса о потенциальном ограничении на размещение ядерных баллистических и крылатых ракет средней дальности в Европе и западных частях РФ.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что РФ может развернуть ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), если это сделают США.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие по инициативе США, сказал Путин, отметив, что российская сторона неоднократно заявляла о негативных последствиях после разрыва этого договора.

Ранее в Японии прокомментировали возможность размещения американских ракет.