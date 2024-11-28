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В Японии прокомментировали возможность размещения американских ракет

Посол Японии Муто: у Токио нет планов размещать у себя американские РСМД

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Consulate-General of Japan in Los Angeles

Посол Японии в Москве Акира Муто в комментарии российскому журналу «Национальная оборона» заявил, что в настоящее время планы размещать американские ракеты средней и меньшей дальности на японской территории отсутствуют.

«Звучит очень много разных заявлений о возможном размещении американских ракет средней дальности на территории Японии», — сказал он.

Посол подчеркнул, что четко и однозначно может сказать, что таких планов у Токио и Вашингтона в настоящее время нет.

По его словам, решение о возможности размещения таких ракет в будущем будет «принято самостоятельно и на основе сугубо национальных интересов Японии».

До этого директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявлял, что Москва будет учитывать в своем военном планировании возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии.

По данным японской газеты Sankei, США уже 3–4 года назад начали зондировать позицию Японии на предмет размещения наземных ракет средней дальности — LRHW или Tomahawk.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия в случае появления ракет США в Японии будет делать шаги, основанные на обновленной ядерной доктрине.

Ранее в МИД России обвинили НАТО в накачивании Азии запрещенным оружием.

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