Президент Молдавии Майя Санду категорически отказывается обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения страны после истечения российско-украинского газового договора. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, Санду возложила всю ответственность на РФ в этом вопросе.

Обсуждение вопроса энергообеспечения республики произошло на совещании Санду с правительством Молдавии. Российско-украинский договор о транзите газа, затрагивающий Молдавию, истекает 31 декабря 2024 года.

Также в СВР заявили, что президент Молдавии готовит план военной операции в Приднестровье, никто не может с точностью сказать, что она не попытается начать войну.

18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье и размещенного в регионе миротворческого контингента. По ее словам, власти Молдавии обсуждают вопрос использования энергетического кризиса для силового решения ситуации в Приднестровье. С этой точки зрения, отметила дипломат, Кишинев заявляет о безразличии России к своим гражданам в Приднестровье.

9 декабря президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины.

Ранее экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву.