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В МИД пообещали защитить россиян в Приднестровье

Захарова: Россия защитит своих граждан в Приднестровье

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Телеграм-канал «МИД России»

Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье и размещенного в регионе миротворческого контингента. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что власти Молдавии обсуждают вопрос использования энергетического кризиса для силового решения ситуации в Приднестровье. С этой точки зрения, по словам представителя ведомства, Кишинев заявляет о безразличии России к своим гражданам в Приднестровье.

«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье своих граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что Россия будет расценивать любые угрозы в отношении своих граждан как нападение на страну.

9 декабря президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины. Согласно его указу, особый правовой режим введен на 30 дней.

Ранее экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву.

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