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Рябков объяснил, почему Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США

Рябков: Россия не может вести диалог по ДСНВ с США из-за враждебного курса

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Москва не готова возобновить переговоры с Вашингтоном на тему Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) из-за враждебного к РФ американского курса. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

«Наверное, они готовы, но мы не готовы», — заметил он.

Это связано с тем, продолжил Рябков, что без изменения враждебного по отношению к РФ американского курса диалог по этой теме «просто невозможен».

Таким образом Вашингтон создает себе благоприятный имидж, особенно «в глазах стран глобального Юга», которые не разбираются в процессах разоруженческих договоренностей, считает Рябков.

«Это дешевый прием», — подчеркнул он.

Чтобы серьезно вести диалог об укреплении безопасности, нужно начать с отказа от антироссийского курса, резюмировал замглавы МИД России.

24 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о готовности США возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями. Представитель Белого дома подчеркнул, что ДСНВ обеспечивает безопасность обеих стран, а также всего мира.
Он также заявил, что Вашингтон не видит заинтересованности Путина в возобновлении диалога.

Ранее в МИД России назвали здравой идею Китая по договору о неприменении ядерного оружия.

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