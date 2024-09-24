В США заявили, что не видят «заинтересованности Путина» в диалоге по ДСНВ

Администрация президента США не видит заинтересованности российского лидера Владимира Путина в возобновлении диалога о продлении Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ). Об этом РИА Новости заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, Вашингтон четко донес до Москвы свою позицию относительно переговоров по соглашению.

При этом, как сообщает ТАСС, Кирби сообщил о готовности США возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями. Представитель Белого дома подчеркнул, что ДСНВ обеспечивает безопасность обеих стран, а также всего мира.

«Новый ДСНВ является важным, [с ним] обе [страны] в большей безопасности. Он сделал мир безопаснее, вот почему Соединенные Штаты хотели бы остаться в нем», — сказал Кирби.

В феврале 2023 года Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. При этом в апреле того же года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что данный договор продолжает действовать для страны даже после ее выхода.

17 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что на текущий момент в диалоге Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями нет «никакого просвета». По словам дипломата, США не хотят разговаривать с российской стороной на равных.

Ранее в Белом доме назвали причину увеличения ядерного арсенала Китая.