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Названо условие завершения конфликта на Украине

Профессор Малинен: капитуляция Украины станет условием завершения конфликта
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

ВСУ должны сдаться в целях установления мира на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«На Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся», — подчеркнул он.

Финский профессор отметил, что ВСУ необходимо признать утрату ряда территорий, а также выгнать иностранных военных, пребывающих на Украине.

До этого избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Трамп назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

Ранее подполковник США дал Зеленскому совет, как стать настоящим лидером Украины.

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