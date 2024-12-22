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Подполковник США дал Зеленскому совет, как стать настоящим лидером Украины

Подполковник ВС США Дэвис дал Зеленскому совет, как стать настоящим лидером
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Yves Herman/Reuters

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить боевые действия, чтобы стать настоящим лидером страны.

По словам американского военного, если разумный лидер на протяжении трех лет видит неэффективность своих действий, то он признает ошибку и меняет линию поведения.

«В какой-то момент вам нужно сказать, что вы не собираетесь больше обрекать ни в чем не повинных людей в вашей стране на уничтожение, преследуя цель, которая не будет достигнута. Вот это, как мне кажется, признак истинного лидера», — сказал Дэвис.

Он отметил, что украинцы — особенно семьи мужчин, которых еще не призвали на фронт в рамках мобилизации — поддержат такое решение. Большинство граждан Украины понимают, что украинская армия не победит, а рисковать жизнью уже не имеет смысла, подчеркнул подполковник.

20 декабря Дэвис заявил, что на момент конца 2024 года существуют три варианта разрешения конфликта на Украине: украинская армия будет ликвидирована медленно, либо быстро, или Зеленский пойдет на урегулирование конфликта путем переговоров. По словам военного, Россия с самого начала спецоперации владела инициативой на фронте, а у Вооруженных сил Украины нет возможности удержать позиции.

Ранее Дэвис заявил об отсутствии рациональности у действий Зеленского.

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