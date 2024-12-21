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Стало известно, при каком условии начнется война России и Британии

Spectator: отправка британских инструкторов в ВСУ может привести к войне с РФ
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Kin Cheung/AP

Появление военных специалистов из Великобритании на Украине может привести к войне между Россией и Британией. Об этом сообщает журнал The Spectator.

«В случае неудачи есть все шансы, что это развертывание может перерасти в прямую конфронтацию между армиями Великобритании и России», — говорится в сообщении издания.

В материале задается вопрос о последствиях потенциального столкновения британских военных инструкторов с российскими военными на Украине. «Что произойдет, если российский солдат будет застрелен членом британской учебной миссии?» — пишет журнал.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что появление британских инструкторов в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) не окажет никакого влияния на исход специальной военной операции (СВО).

Он напомнил, что Британия глубже других стран Запада втянута в украинский конфликт: солдаты ВСУ тренируются на территории Туманного Альбиона и вооружаются английской техникой.

19 декабря британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания может отправить на Украину своих военных инструкторов для участия в подготовке украинских солдат. По его словам, необходимо упростить для украинских военнослужащих доступ к британской военной подготовке и работать с ними, чтобы помочь мотивировать и мобилизовать больше новобранцев.

Ранее в Госдуме отметили, что ВСУ «не продержатся и до лета».

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