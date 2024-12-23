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Политолог предрек, что Трамп и Путин договорятся о приостановке членства Украины в НАТО

Политолог Озер: Трамп и Путин договорятся о приостановке членства Украины в НАТО
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Presidential Press Service/Pool Photo via AP

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе возможных переговоров могут достичь соглашения в вопросе о приостановке членства Украины в НАТО. Об этом заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт сети «Анкара — Москва» Энгин Озер.

«Встреча Трампа и Путина на самом деле будет не чем иным, как объявлением миру о соглашении о прекращении огня (на Украине. — прим. ред.), достигнутом через советников», — отметил политический аналитик.

По словам эксперта, соглашение будет предполагать, что членство Украины в Североатлантическом альянсе могут приостановить на длительный срок, а в Европейском Союзе — наоборот, значительно ускорить.

Накануне стало известно, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может поспособствовать решению конфликта на Украине, предложив план сотрудничества США в развитии Арктики.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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