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Встречу Путина и Фицо сочли наказанием для Украины

Юшков: Фицо заблокирует военную помощь Украине из-за отказа от транзита газа
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Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Словакия может заблокировать военные транши Украине из-за отказа от транзита газа. Об этом заявил в беседе с Ura.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Так эксперт прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина и словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москве.

«Если транзит реально остановится, Словакия будет отвечать Киеву, например, остановкой поставок электроэнергии, нефтепродуктов или помощи Украине», — предупредил Юшков.

Он предрек, что Словакия и Венгрия в отместку могут просто не проголосовать за продление санкций против России.

Накануне вечером, 22 декабря, в Кремле прошли переговоры Путина и Фицо. Это первая личная встреча президента России с Фицо с 2016 года.

До этого Песков сообщил, что на переговорах могла обсуждаться тема поставок российского газа, однако призвал дождаться их завершения. Он также отметил, что визит Фицо в Москву планировался в течение нескольких дней.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.

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