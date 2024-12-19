Президент Грузии заявила, что не хочет быть новой Тихановской

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чей президентский срок истекает 29 декабря, заявила, что не желает становиться политиком в изгнании, как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. Об этом глава государства заявила телеканалу TVP World.

«Я вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы (кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес. – прим. ред.), которых признают, когда они оказываются в изгнании… Я этого не хочу», — подчеркнула она.

По словам Зурабишвили, у нее нет намерений покидать Грузию. Она добавила, что ей «нужна поддержка сейчас».

18 декабря грузинский оппозиционер, глава партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе пригрозил гражданам страны, игнорирующим акции протеста.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Ранее Зурабишвили заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря.