Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал встречу президента Украины Владимира Зеленского с директором ЦРУ Биллом Бернсом как тревожный сигнал. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

«Зеленский встретился с боссом ЦРУ Биллом Бернсом, которого через несколько недель сменит кандидат Трампа. Что они задумали?» — написал политик, добавив, что с момента избрания Трампа в начале ноября ястребы стремятся усугубить конфликт.

Филиппо также подчеркнул, что ЦРУ уже установило 11 баз на территории Украины вблизи российских границ. По его мнению, это свидетельствует о том, что Трампу предстоит большая работа по «наведению порядка», и он явно настроен на ее выполнение.

22 декабря военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что Бернс прибыл с визитом на Украину, чтобы «подчистить хвосты» по вопросам тайных операций и террористических акций против России.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предположил, что Бернс приехал в Киев, чтобы надавить на украинские власти, способные передать новому президенту США Дональду Трампу компромат на действующего лидера США Джо Байдена.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ призвал Зеленского покинуть пост президента Украины.