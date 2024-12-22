Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл с визитом на Украину, чтобы «подчистить хвосты» по вопросам тайных операций и террористических акций против России. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

»<…> Бернс, вероятно, подчищает хвосты — особенно по вопросам неучтенного и местами неподконтрольного внешнему аудиту финансирования тайных операций, подрывных и террористических акций на российском направлении с позиций киевских прокси. А это очень серьезные суммы, за которые попросят отчитаться», — указал эксперт.

Он полагает, что Бернсу также необходимо «зачистить исполнителей и следы на чувствительных направлениях», связанных с организацией наркотрафика с территории республики. Аналитик утверждает, что шеф ЦРУ попытается избавиться от следов нелегальных поставок оружия из запасов Североатлантического альянса террористическим группировкам по всему миру.

Степанов предрек, что ряд высокопоставленных украинских чиновников будут ликвидированы силами ЦРУ. Эксперт также не исключил «волну терактов и диверсий» на российском направлении.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предположил, что Бернс приехал в Киев, чтобы надавить на украинские власти, способные передать новому президенту США Дональду Трампу компромат на действующего лидера США Джо Байдена.

Ранее Зеленского предупредили, что у него осталось «мало вариантов и надежных союзников».