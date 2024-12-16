Владимир Зеленский не является законным президентом Украины и должен оставить свой пост. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он фактически незаконен, поэтому ему следует уйти», — утверждает аналитик.

Макговерн считает, что Зеленский — марионетка США, и его время закончится, когда Вашингтон решит, что он больше не нужен. Он также отметил, что настроение среди украинцев изменилось: люди, которые ранее были готовы сражаться, теперь испытывают большую усталость.

«Сейчас они очень стремятся к миру», — добавил Макговерн.

В понедельник избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Трамп подчеркнул, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но готов его принять.

Ранее Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.