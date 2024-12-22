Мирошник: глава ЦРУ приехал в Киев прятать концы перед аудитом Трампа

Глава ЦРУ Уильям Бернс приехал в Киев, чтобы надавить на украинские власти, способные передать новому президенту США Дональду Трампу компромат на действующего лидера США Джо Байдена. Такое мнение высказал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Бернс приехал в Киев прятать концы и оговаривать с Зеленским действия Киева, когда Трамп начнет проверку многомиллиардных затрат американского бюджета», — сказал он.

По словам Мирошника, команда Трампа будет искать возможный компромат на демократов, Киев является наиболее удачным местом для их поиска.

Недавно бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти Украины напоминают пассажиров «Титаника», которые не умеют плавать.

Он также отмечал, что дополнительные человеческие ресурсы не решат проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее экс-сотрудник ЦРУ призвал Зеленского покинуть пост президента Украины.