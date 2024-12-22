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Власти Британии не станут запрещать Маску финансировать правую партию Фаража

Пауэлл: власти Британии не запретят Маску финансировать правую партию Фаража
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Великобритании не станут запрещать американскому предпринимателю Илону Маску финансировать правую партию Reform UK Найджела Фаража. Об этом заявила лидер нижней палаты парламента Люси Пауэлл, сообщает телеканал Sky News.

«У нас нет планов сделать это в ближайшее время, но у нас есть манифест о приверженности более широкому взгляду на наш избирательный режим в этой стране», — подчеркнула она.

На вопрос о том, может ли Маск делать пожертвования через свою компанию Tesla, которая заработала около £90 млн в Великобритании в 2023 году, Пауэлл заявила, что ее партия «привержена идее внесения некоторых изменений в порядок проведения выборов в стране».

Издание Times сообщало о подозрениях членов Консервативной партии, что Маск собирается проспонсировать Reform UK на $100 млн. В интервью телеканалу GB News Фараж заявил, что не знаком с планами предпринимателя профинансировать его партию.

25 ноября Маск назвал Великобританию «тираническим полицейским государством». Как отмечало Politico, своим заявлением предприниматель «продолжил войну» с правительством Великобритании, поддержав петицию с призывом к проведению новых всеобщих выборов в Соединенном Королевстве на фоне падения рейтингов Кира Стармера и его партии.

Ранее Маск возмутился событиями в Великобритании.

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