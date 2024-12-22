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Путин участвует в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов

Путин принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры по видеосвязи
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия новых объектов инфраструктуры по видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что сегодня российский лидер откроет ряд дорожных объектов и терминалы трех международных аэропортов: в Магадане, Ставрополе и в Чебоксарах. По словам главы государства, открытие современных терминалов в аэропортах в Ставрополе и Магадане — это еще один шаг к развитию воздушной инфраструктуры страны.

Планируется открытие трассы А-289 КраснодарСлавянск-на-КубаниТемрюк — дорога А-290 НовороссийскКерчь. Отмечается, что новая автодорога обеспечит комфортный выход к Крымскому мосту. Протяженность дороги составляет 118,6 км. Таким образом, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, а разрешенная скорость движения составит 90 км/час.

Также начнется эксплуатация обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД, обходов Нижнекамска и Набережных Челнов и обхода пяти населенных пунктов в Башкирии. Отмечается, что сегодня будет запущено движение транспорта и по Витебской развязке Западного скоростного диаметра, которая является первым этапом Широтной магистрали скоростного движения.

В ходе мероприятия Путин сообщил, что за последние шесть лет в России построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автомобильных дорог. По его словам, в 2024 году 85% дорог в крупнейших городах РФ приведены в нормативное состояние, что является целевым показателем.

Ранее Путин рассказал о планах реконструировать 75 аэропортов по всей стране.

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