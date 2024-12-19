Путин сказал «уничтожить пробки» в сезон отпусков

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии и пресс-конференции прокомментировал строительство дороги Москва-Адлер.

«У нас есть несколько вопросов. Обеспечить проезд по побережью Черного моря, обеспечить въезд в Сочи, уничтожить пробки, которые скапливаются в турсезон. Они возникают потому, что, когда готовились к Олимпиаде, сделали узкое горлышко, где два потока сливаются. Вот это нужно расширить сначала», — заявил российский лидер.

В своем вопросе журналист предложил включить города Грозный и Махачкалу в проект строительства высокоскоростной магистрали.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным подводит 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России у платных трасс появился новый оператор.