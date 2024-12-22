Путин рассказал, когда была «нулевая мировая война»

Президент России Владимир Путин назвал «нулевую мировую войну » и ее итоги. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам Путина, «нулевой мировой войной» была Крымская война. Об этом он заявил, говоря о кризисе в российско-американских отношениях.

Путин вспомнил фразу канцлера Российской империи Александра Горчакова о том, что «Россия сосредотачивается», и добавил, что в итоге Москва смогла вернуть себе позиции, утраченные в ходе Крымской войны.

До этого российский президент заявил, что Россия несвоевременно начала СВО на Украине. Глава государства обратил внимание, что назвать конкретную дату, когда надо было начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, очень трудно и даже невозможно. Но, по его словам, Москве надо было быстрее понять, что ее пытаются «водить за нос».

Ранее в Греции назвали Путина самым популярным зарубежным политиком.