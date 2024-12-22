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Путин посчитал несвоевременным начало СВО в 2022 году

Путин: Россия должна была раньше сориентироваться и начать СВО на Украине
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Российское руководство должно было раньше сориентироваться и осознать, что политические оппоненты страны не собираются придерживаться Минских соглашений. Об этом в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что назвать конкретную дату, когда надо было начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, очень трудно и даже невозможно. Но, по его словам, Москве надо было быстрее понять, что ее пытаются «водить за нос».

«Мы должны были раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто <...> вводят в заблуждение», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что уже после начала боевых действий лидеры западных стран раскрыли истинный смысл Минских соглашений. Он заключался в том, чтобы дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) время перевооружиться и подготовиться к возможной эскалации конфликта.

«Мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы ее (СВО. — «Газета.Ru») начать. А не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать», — отметил Путин.

Как сказал президент, дальнейшее бездействие российских властей стало бы преступлением по отношению к народу и интересам РФ.

Ранее Путин заявил, что с РФ воюют все страны — члены НАТО.

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