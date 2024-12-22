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Полковник назвал «пределом худшего президентства» дружественный огонь по истребителю США

Макгрегор назвал пределом худшего президентства инцидент с истребителем США
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Dan Neal/U.S. Army

Экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал «пределом худшего президентства» в современной истории Соединенных Штатов дружественный огонь американского эсминца по истребителю ВМС страны. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Да, мы сбили свой собственный самолет. Если это не предел самого худшего президентства в современной истории, то я не знаю, что это», — написал Макгрегор.

22 декабря крейсер USS Gettysburg ВМС США по ошибке сбил истребитель F/A-18 над Красным морем. Отмечается, что крейсер оснащен управляемым ракетным вооружением. Инцидент произошел во время ударов по объектам хуситов. Оба пилота были найдены живыми, один получил незначительные ранения в результате инцидента, сообщил телеканал CBS News.

До этого США развернули на Ближнем Востоке ударную группу ВМС с авианосцем Harry Truman.

Ранее в США заявили о лицемерии Байдена и Блинкена на мировой арене.

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