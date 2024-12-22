Крейсер ВМС США по ошибке сбил американский истребитель

CBS: крейсер ВМС США по ошибке сбил истребитель F/A-18 над Красным морем

Крейсер USS Gettysburg ВМС США по ошибке сбил истребитель F/A-18 над Красным морем, сообщает CBS News.

Отмечается, что крейсер оснащен управляемым ракетным вооружением. Инцидент произошел во время ударов по объектам хуситов.

«Два пилота ВМС США были сбиты над Красным морем в результате инцидента, который, по-видимому, был «дружественным огнем» <...> Оба пилота были найдены живыми, один получил незначительные ранения в результате инцидента», — говорится в публикации.

До этого США развернули на Ближнем Востоке ударную группу ВМС с авианосцем Harry Truman.

По информации пресс-службы командования, вместе с Harry Truman в регион также прибыла эскадра эсминцев, ракетный крейсер ВМС США класса Ticonderoga и два ракетных эсминца класса Arleigh Burke.

Также группа американских истребителей прибыла на Ближний Восток из Великобритании.

Ранее сообщалось, что морская пехота США испытывает нехватку амфибийных кораблей.