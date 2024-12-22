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В США заявили о лицемерии Байдена и Блинкена на мировой арене

The Hill: демократы при Байдене и Харрис загнали себя в угол, став партией войны
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Reuters

Демократическая партия США во главе с Джо Байденом, Камалой Харрис и Энтони Блинкеном превратилась в партию войны, тем самым загнав себя в угол. Об этом пишет The Hill.

По мнению авторов, милитаризм при действующем президенте США стал политической необходимостью и важнейшим инструментом внешней политики Вашингтона.

Как указывают авторы, президент разогнал «военный поезд, при этом партийные лидеры обеспечивают его топливом, а избиратели сидят в вагончиках». Мнения сторонников политического объединения мало что значат, говорится в тексте.

«Байден и его госсекретарь Энтони Блинкен, любящие рассказывать миру о необходимости «порядка, основанного на правилах», чтобы остановить трансграничную агрессию, оправдывают нарушение правил по своему усмотрению. В этом году на Ближнем Востоке США начали бомбардировки Йемена, Сирии и Ирака. Возражений от лидеров партии президента не было слышно», — пишет The Hill.

До этого Bloomberg со ссылкой на украинские и западные источники писал, что Джо Байден сделал слишком мало для помощи Украине с 2022 года, что стоило Киеву шанса на победу в конфликте.

Ранее журналист рассказал, как Путин заставил западных лидеров выглядеть глупыми.

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