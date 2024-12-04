Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт совместно с правозащитницей Алисой Шварцер и еще 36 известными фигурами из Германии выпустила открытое письмо, в котором предупредила о потенциальной угрозе «большой европейской войны» и призвала к быстрейшему достижению перемирия на Украине. Об этом сообщает новостной портал t-online.

Документ под названием «Без одной минуты двенадцать» адресован германским политикам.

«Мы находимся, возможно, на самом опасном этапе этой войны. Никогда еще со времени окончания Второй мировой войны угроза ядерной войны в Европе не была так велика, как сейчас», — говорится в письме.

В письме также указывается на ответственность США «за новую эскалацию» конфликта на Украине. Авторы напоминают, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена разрешила ударные операции на глубокой территории России, что, по их мнению, значительно увеличивает риски для всей Европы.

Среди подписантов письма — бывший председатель Социал-демократической партии Германии и Левой партии Оскар Лафонтен, экс-еврокомиссар Гюнтер Ферхойген, публицист Габриэле Кроне-Шмальц, экс-министр внутренних дел Отто Шили, актер Хенри Хюбхен и предприниматель Вольфганг Групп.

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