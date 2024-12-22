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Путин заявил, что РФ уже видела поколение политиков, разрушивших страну

Путин: прежнее поколение политиков разрушило ослабленную Россию
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Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в новейшей истории уже видела поколение политиков, которое пошло на разрушение собственной страны. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам президента, прежнее поколение политиков надеялось, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира, но ему нужно было только разрушение страны.

«Как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира», — отметил Путин.

Он добавил, что так сегодня устроен мир.

До этого Путин говорил, что третья мировая война сегодня не идет. Он уточнил, что Украина эскалирует ситуацию. При этом Россия, по его словам, готова к компромиссам, «но без ущерба для наших интересов».

Ранее в Греции назвали Путина самым популярным зарубежным политиком.

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