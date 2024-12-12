Глава МИД Польши открестился от отправки войск на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя информацию о возможной миротворческой миссии европейских войск на Украине, заявил, что Варшава намерена помогать Киеву с логистическими операциями, но не отправлять солдат. Об этом пишет Rzeczpospolita.

По словам Сикорского, роль Польши в помощи Украине заключается в обеспечении логистики.

«Это [отправка войск] пока предварительные идеи, но ясно одно: Польша имеет 600 километров границы с Беларусью и Россией, мы поддерживаем все логистические операции для Украины, и, возможно, в этом заключается наша роль, но мы не рассматриваем отправку войск на Украину», — сказал министр.

До этого Reuters со ссылкой на источники писал, что среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается вариант создания коалиции из нескольких государств для решения этого вопроса. Как пишет Reuters, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят вопрос отправки войск на Украину во время встречи в четверг. В то же время отмечается, что Польша не входит в число стран, которые намерены задействовать свой военный контингент на территории соседней республики.

Ранее Трамп заявил о «глупом» решении Зеленского.