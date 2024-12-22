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Зеленского предупредили, что у него осталось «мало вариантов и надежных союзников»

AT: у Зеленского осталось мало хороших вариантов и надежных союзников
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Kevin Lamarque/Reuters

У украинского лидера Владимира Зеленского осталось мало хороших вариантов по завершению конфликта в пользу Киева и недостаточно надежных союзников на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Asia Times.

По мнению авторов, конфликт на Украине является частью сложной и быстро меняющейся геополитической обстановки, связанной с возвращением Трампа, которую ни Украина, ни Россия, ни Евросоюз не могут контролировать.

В материале также отмечается, что Украина становится в значительной степени уязвимой, поскольку администрация Трампа будет давить на Зеленского ради заключения сделки, Россия продолжит настаивать на признании «около 20% украинской территории», а Европа будет требовать продолжать борьбу, чтобы исключить потенциальное нападение России на страны ЕС.

«Поскольку мы приближаемся к 2025 году и Трампу 2.0, у Зеленского не остается хороших вариантов и мало надежных союзников. Лучшее, на что может надеяться Украина, — это выиграть время. Зеленскому нужно будет умиротворить Трампа. Ему нужно быть открытым к идее переговоров с Россией, избегая при этом обрушения линий фронта, прежде чем можно будет достичь прекращения огня», — говорится в тексте.

До этого Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

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