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США и Великобританию обвинили в нежелании договариваться с РФ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США и Великобритания не хотят говорить с РФ на равных
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Владимир Трефилов/РИА Новости

США и Великобритания не хотят договариваться с РФ и относиться к ней как к равной. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Он обратил внимание, что британцы и американцы уже около 10 лет находятся в состоянии холодной войны с Москвой.

«У парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений: желания сесть [за стол переговоров], заключить мир с русскими и уважать их как равных», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, США и Великобритания пытаются предотвратить начало мирных переговоров между Украиной и РФ. С этой целью они поощряют удары Киева вглубь российской территории, пояснил Джонсон.

19 декабря президент РФ Владимир Путин подвел итоги уходящего года в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции. Одной из ключевых тем обсуждения стала специальная военная операция на Украине.

Во время мероприятия глава государства выразил готовность начать переговоры с Киевом без предварительных условий, но с учетом реалий на земле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе президента Украины назвали одно из условий для начала переговоров с РФ.

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