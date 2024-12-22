На Украине раскрыли план Маска в отношении Зеленского

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск посылает украинскому президенту Владимиру Зеленскому сигнал о том, что у Украины скоро не останется союзников, которые захотят ее поддержать. Такая публикация появилась в Telegram-канале оппозиционно настроенного депутата Верховной рады Александра Дубинского.

«Других желающих помочь нет и вскоре не будет вообще: этим активно занимается Маск, который на примере Германии показывает, что команда избранного президента США Дональда Трампа не будет работать со своими идеологическими оппонентами», — говорится в публикации.

Парламентарий убежден, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер также может попасть под удар Трампа, если продолжит помогать Киеву. Дубинский отметил, что Маск подает очень четкие сигналы и Зеленский будет вынужден поменять свою политику, когда состоится инаугурация Трампа.

До этого депутат заявил, что безграничная власть украинского лидера нарушила его восприятие реальности. Дубинский указал, что Зеленский до сих пор продолжает считать, что своей привязанностью может «поднять или опустить любого мирового политика».

Среди прочего Дубинский выразил мнение, что планы Зеленского направлены на то, чтобы довести страну до критической ситуации. Парламентарий отметил, что украинский президент ищет выход в совершенно нереальных многоходовых сценариях.

Ранее Маска назвали теневым президентом США.