Критики назвали Илона Маска теневым президентом США

Критики назвали американского предпринимателя и будущего сопредседателя Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска «теневым президентом» США после его вмешательства в процесс принятия законопроекта о финансировании федерального правительства. Об этом пишет газета The Washington Post.

В публикации издания сказано, что «в среду Маск использовал свой мощный аккаунт в соцсети X, чтобы оказать давление на республиканцев в палате представителей с целью торпедировать законопроект о расходах, который позволил бы федеральному правительству работать в течение трех месяцев». Публикации Маска, включавшие многочисленные ложные заявления о содержании законопроекта о расходах, рикошетом прокатились по Вашингтону, где некоторые законодатели сообщили, что их телефонные линии весь день разрывались от звонков от избирателей, видевших посты Маска.

17 декабря газета The Washington Post со ссылкой на источники в Капитолии писала, что Соединенные Штаты 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы правительства (шатдауном) из-за разногласий в конгрессе по ряду статей финансирования бюджета. Если демократы и республиканцы не договорятся об условиях очередной сделки по временной резолюции, гарантирующей продолжение финансирования правительства, то США останутся без денег на работу федеральных министерств и ведомств.

При достижении соглашения угроза шатдауна в США будет отложена до середины марта 2025 года, отмечает издание.

23 ноября американский миллиардер Илон Маск заявил о плачевной финансовой ситуации в США. По его словам, Соединенные Штаты сейчас стремительно движутся к банкротству.

Ранее Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов.