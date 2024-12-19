Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что Зеленский потерял связь с реальностью

Депутат Дубинский: власть Зеленского нарушила его восприятие реальности
close
Bernadett Szabo/Reuters

Безграничная власть украинского лидера Владимира Зеленского нарушила его восприятие реальности. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Пять долгих лет безграничной власти настолько нарушили его восприятие реальности, что он до сих пор продолжает считать, что своей привязанностью может поднять или опустить любого мирового политика», — заявил он.

По его словам, недопонимание Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом является показателем «потери связи с реальностью». Депутат отметил, что украинский лидер ставит своей целью сбить напряжение вокруг конфликта в первые месяцы правления Трампа, чтобы для него вопрос вопрос урегулирования отошел на второй план.

До этого президент Украины вновь раскритиковал миротворческие усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и отверг его посредничество из-за якобы «теплых отношений» с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, усилия премьер-министра являются «политическим пиаром».

Ранее советник Зеленского отверг предложения Орбана, назвав его «гонцом от Путина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами