Безграничная власть украинского лидера Владимира Зеленского нарушила его восприятие реальности. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Пять долгих лет безграничной власти настолько нарушили его восприятие реальности, что он до сих пор продолжает считать, что своей привязанностью может поднять или опустить любого мирового политика», — заявил он.

По его словам, недопонимание Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом является показателем «потери связи с реальностью». Депутат отметил, что украинский лидер ставит своей целью сбить напряжение вокруг конфликта в первые месяцы правления Трампа, чтобы для него вопрос вопрос урегулирования отошел на второй план.

До этого президент Украины вновь раскритиковал миротворческие усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и отверг его посредничество из-за якобы «теплых отношений» с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, усилия премьер-министра являются «политическим пиаром».

Ранее советник Зеленского отверг предложения Орбана, назвав его «гонцом от Путина».