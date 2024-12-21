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В МИД РФ прокомментировали заявления Румынии про вмешательство России в выборы президента

Захарова: Румынии стоит взять назад слова про вмешательство РФ в выборы президента
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Бухаресту стоит объясниться и взять назад свои слова про «вмешательство» России в выборы президента Румынии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, обвинения румынской стороны в адрес Москвы являются не только бездоказательными, но и смехотворными.

До этого по данным анализа румынской налоговой службы ANAF стало известно, что предвыборная кампания победителя отмененного первого тура румынских президентских выборов Кэлина Джорджеску была оплачена не россиянами, как предполагала румынская разведка, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (PNL).

7 декабря пресс-служба Конституционного суда (КС) Румынии опубликовала причину решения аннулировать результаты выборов президента.

По данным суда, румынские избиратели были дезинформированы в ходе предвыборной кампании, поскольку один из кандидатов использовал «агрессивную пропаганду путем чрезмерной эксплуатации алгоритмов платформ социальных сетей».

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони.

Ранее глава дипломатии ЕС заявила, что РФ научилась влиять на выборы с помощью новых технологий.

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