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Глава евродипломатии увидела российский след в результатах выборов в Румынии

Глава дипломатии ЕС Каллас: РФ научилась влиять на выборы с помощью технологий

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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя результаты выборов в Румынии, заявила, что Россия якобы научилась влиять на электоральный процесс с помощью новых технологий. Об этом пишет «Европейская правда».

«Я вижу примеры из Румынии, а также других стран, что россияне действительно сломали код того, как влиять на выборы. Демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то, как вы можете доверять их результатам?» – сказала Каллас.

По ее словам, сегодняшние методы определения того, можно ли считать выборы свободными и честными, устарели и не учитывают новые технологии, используемые для воздействия на голосование.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, которая набрала 19,18% голосов.

Избирательные участки для проведения второго тура выборов должны были открыться в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Ранее отмену результатов выборов в Румынии назвали «восстановлением демократии на стероидах».

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