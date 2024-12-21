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В Румынии установили, что кампанию Джорджеску в TikTok оплатила не Россия

Snoop: вмешательство РФ в президентские выборы в Румынии не подтвердилось
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Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Предвыборная кампания победителя отмененного первого тура румынских президентских выборов Кэлина Джорджеску была оплачена не россиянами, как предполагала румынская разведка, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (PNL). Об этом сообщает портал Snoop.ro со ссылкой на источники, знакомые с результатом анализа румынской налоговой службы ANAF.

В публикации утверждается, что для этого PNL наняла подрядчика Kensington Communication, которая заплатила 130 «влиятельным лицам» для продвижения в TikTok ряда нарративов и хэштегов в рамках президентской кампании. Благодаря этому было собрано 2,4 млн просмотров роликов, в которых влиятельные лица описывают будущего президента Румынии по сценарию PNL, не называя его имени, но используя определенные характеристики.

Издание подчеркивает, что в Kensington Communication подтвердили, что выполняли работу для Национально-либеральной партией Румынии. По словам представителей компании, это была серия информационных материалов, которая предназначалась для кампании по повышению осведомленности общественности. В дальнейшем работа Kensington Communication подверглась изменениям в приложении Fame Up, в котором создателям контента платят за продвижение определенных сообщений, говорится в публикации.

Выборы в Румынии состоялись в конце ноября. В первом туре победил Кэлин Джорджеску, которого считают пророссийским кандидатом.

Избирательные участки для проведения второго тура выборов должны были открыться 8 декабря, но 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура.

Ранее глава дипломатии ЕС заявила, что РФ научилась влиять на выборы с помощью новых технологий.

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