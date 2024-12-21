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Маск рассказал, кто «крайне подвел» немцев

Маск заявил, что традиционные партии ФРГ подвели немцев
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск написал в своей социальной сети X, что традиционные политические партии Германии совершенно подвели народ этой страны.

«Традиционные политические партии Германии крайне подвели свой народ», — заявил Маск

По его словам, «Альтернатива для Германии» (АдГ) — «единственная надежда» ФРГ.

Также Маск в соцсети X призвал федерального канцлера Олафа Шольца уйти в отставку немедленно после теракта в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Соратник избранного президента США Дональда Трампа назвал канцлера «некомпетентным дураком».

Также Маск заявил, что страны Европы, и в частности Германия, в настоящее время находятся на грани исчезновения из-за низкой рождаемости. По мнению Маска, Германия и Европа находятся в глубоком кризисе.

Ранее Маска заподозрили в попытке сорвать принятие законопроекта о бюджете.

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