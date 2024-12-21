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Маска заподозрили в попытке сорвать принятие законопроекта о бюджете

Конгрессвумен Делауро обвинила Маска в попытке сорвать принятие закона о бюджете
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Член нижней палаты конгресса США от Демократической партии Роза Делауро обвинила предпринимателя Илона Маска в попытке сорвать принятие законопроекта о бюджете, целью которого является предотвращение приостановки работы федерального правительства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо политика, адресованное американскому парламенту.

По информации агентства, обсуждаемый в конгрессе США законопроект о бюджете включает в себя положение, которое могло ограничить работу предприятий бизнесмена на территории КНР. На этом фоне Маск назвал данный документ «преступлением» и пожелал поражения на следующих выборах всем парламентариям, которые проголосуют за его принятие.

В свою очередь, Делауро выразила серьезную обеспокоенность из-за попыток предпринимателя «посеять хаос» в конгрессе США. Как она отметила, бизнесмен использовал потенциальный конфликт интересов, чтобы в последнюю минуту саботировать согласование бюджета федерального правительства.

«Особенно тревожно, что Маск, возможно, пытался перевернуть это критическое и достигнутое путем переговоров соглашение с ног на голову, чтобы убрать двухпартийное положение, регулирующее инвестиции США в КНР, и тем самым защитить свой кошелек и Коммунистическую партию КНР за счет американских рабочих, новаторов и предприятий», — подчеркивается в письме.

21 декабря нижняя палата конгресса США приняла законопроект, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства. При этом голосование в верхней палате парламента до сих пор не прошло. В связи с этим угроза того, что государственным учреждениям придется прекратить работу из-за недостатка финансирования, все еще сохраняется.

Ранее критики назвали Маска «теневым президентом США».

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