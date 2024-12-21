Президент Украины Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки БПЛА на Казань.

«Киевский режим уже давно проявляет свою террористическую сущность, и сейчас у него другого не осталось», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что сценарий появления Зеленского на международной арене знаком. По ее словам, именно так США и Великобритания подготавливали Усаму Бен Ладена. Она добавила, что аналогичные процессы наблюдаются сейчас и с Зеленским.

«Теперь он возглавляет террористическую ячейку, которая нанося удары по гражданской инфраструктуре. Это типичная схема, как западные страны представляют проплаченных человеком в роли якобы демократизаторов, а затем эти люди скатываются в экстремизм. Поэтому ему и дано имя Усама Бен Зеленский», — завершила Захарова.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее Путину доложили об атаке беспилотников на Казань.